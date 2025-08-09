Con el objetivo de brindar atención técnica especializada al sector industrial en materia de trámites, pagos, aclaraciones y asesorías fiscales, el recaudador de rentas de Juárez, Raúl García y Rosa Isela Molina, presidenta de Canacintra Ciudad Juárez, firmaron un convenio de colaboración entre ambos organismos.

“La industria de la transformación es fundamental en nuestra ciudad, y con este convenio, lo que buscamos no solamente es que el empresario se ponga al corriente con sus impuestos, sino acercar la recaudación a sus empleados para que puedan realizar con mayor rapidez y facilidad sus trámites”, declaró García Ruiz.

Aseguró que la finalidad del acuerdo es la de brindar la asesoría y el apoyo que la cámara requiera, para que puedan ponerse al corriente con sus impuestos vehiculares y estos puedan transformarse en mejores bienes y servicios para la comunidad juarense.

La presidenta de CANACINTRA Ciudad Juárez señaló que, su intención permanente es promover el cumplimiento de las obligaciones, la firma de este convenio tiene el propósito acercar a los socios de la cámara a la oficina de Recaudación de Rentas, para que puedan estar al día en el pago de sus impuestos estatales.