Con el objetivo de apoyar a las familias que más lo necesitan, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, entregó un donativo de 1 millón 440 mil pesos al Banco de Alimentos A.C., además de firmar un convenio de colaboración con esta institución.

Es el segundo año consecutivo en el que la J+ impulsa esta acción solidaria, aprobada por el Consejo del organismo en respuesta a la problemática que enfrenta esta ciudad, en la que existen 187 mil personas en pobreza alimentaria extrema, según cifras del CONEVAL.

El director ejecutivo, Sergio Nevárez, destacó que esta contribución forma parte del compromiso social del organismo y es posible gracias a la participación de los usuarios.

“Un gobierno humanista, como el de Maru Ocampo, siempre está apoyando a este tipo de causas como nosotros no alinearnos a su visión, hemos decidido continuar y queremos que el año que entra sea igual o más grande la contribución que hacemos todos los usuarios de la J+ porque realmente son los que pagan a través de su recibo estas donaciones que damos a este banco de alimentos, creemos que en este momento es más importante por la situación del desempleo que hay en la ciudad”, expresó.

Además del donativo, la J+ firmó un convenio de colaboración con el Banco de Alimentos, en el cual, se brindará apoyo a los beneficiarios de la asociación para acceder al programa de regularización de cuentas del organismo, para que puedan ponerse al corriente en el pago de su servicio.

Con estas acciones, la J+ refrenda su compromiso social y humano en beneficio de la comunidad juarense.