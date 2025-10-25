El Gobierno del Estado y representantes del sector empresarial firmaron el Compromiso por la Integridad y la Anticorrupción en Chihuahua, que marca un paso decisivo hacia la construcción de un estado más íntegro, competitivo y comprometido con sus habitantes.

En el acto participó además la representación de la Secretaría de la Función Pública y Sistema Estatal Anticorrupción, como parte de las Jornadas Integridad y Anticorrupción 2025, que promueven la corresponsabilidad y el trabajo conjunto entre Gobierno, sociedad y sector privado.

El secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte, destacó que este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de la administración que encabeza la gobernadora Maru Campos, para hacer de la integridad un valor transversal en cada decisión y política pública.

“La transparencia no es solo una norma, es un principio ético y una política esencial para el desarrollo económico y social de nuestro estado”, señaló Fierro Duarte.

Reconoció el papel fundamental del sector empresarial por asumir un rol protagónico en la construcción de entornos más justos y confiables, al incorporar principios de integridad en su cultura corporativa.

“Cuando hay integridad, hay inversión; cuando hay transparencia, hay innovación y cuando hay confianza, hay desarrollo sostenible. Eso es lo que estamos construyendo juntos: un ecosistema de integridad que une lo público y lo privado en una sola visión de progreso”, afirmó.

Durante el encuentro se presentó la Guía para la Elaboración de Políticas de Integridad y la Herramienta de Autodiagnóstico de Integridad Empresarial, documentos elaborados en colaboración por Gobierno del Estado, el Sistema Estatal Anticorrupción y las cámaras empresariales.

Ambos tienen como objetivo fortalecer los controles internos, prevenir irregularidades y fomentar buenas prácticas corporativas.