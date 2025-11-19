La Universidad Autónoma de Chihuahua firmó un convenio de colaboración con la Universitätsklinikum Bonn (UKB) para desarrollar un proyecto piloto de investigación sobre la implementación y efectividad de simulaciones de realidad virtual (VR) en la formación de estudiantes de enfermería en México y Alemania.

El acuerdo fue encabezado por el rector de la UACH, maestro Luis Alfonso Rivera Campos, y el director de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Bonn, Christoph Sebastian Nies, quienes destacaron la importancia de integrar tecnologías de vanguardia en los procesos educativos.

En este sentido, el rector Rivera Campos afirmó que este convenio representa un momento significativo no solo para la FEN, sino para toda la UACH, ya que marca un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la calidad educativa.

Destacó que la colaboración con la Universidad de Bonn permitirá el acceso a plataformas avanzadas de VR, lo que se traducirá en una formación más completa para estudiantes y docentes, preparados para desempeñarse en un entorno de salud cada vez más globalizado y tecnificado.

Durante la ceremonia, la directora de la Facultad de Enfermería y Nutriología de la UACH, doctora Mariana Vargas Beltrán, subrayó que esta colaboración fortalece una relación académica que ya ha permitido apoyar a egresados en su inserción laboral en Alemania, asimismo, señaló que este proyecto abre nuevas vías para la investigación conjunta, la participación en seminarios especializados y la producción de publicaciones científicas colaborativas.

Por su parte, el director Christoph Nies resaltó que el uso de tecnología de primer nivel es indispensable para la preparación de profesionales capaces de enfrentar los retos globales de la salud. La realidad virtual, destacó, se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar la precisión, la práctica supervisada y la toma de decisiones en entornos simulados.

Cabe resaltar que esta firma fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre la FEN bajo la titularidad de la Dra. Mariana Vargas Beltrán, así como el trabajo de las áreas de Investigación y Posgrado y Relaciones Internacionales, encabezadas por el doctor Luis Carlos Hinojos Gallardo y la maestra Lizza Solís Chávez, respectivamente.

Con este convenio, la UACH se coloca a la vanguardia en educación en el área de salud para ofrecer profesionistas competitivos preparados para dar un servicio de calidad a la comunidad demandante.