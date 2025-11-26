@juareznoticias.com FNRCM descubre paso secreto para camiones de carga y lo bloquea ♬ Funny – Gold-Tiger

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) detuvo este martes el paso de camiones de carga en el Puente Libre, luego de que detectaran que la aduana de Ciudad Juárez abrió de manera no anunciada un acceso alterno hacia Estados Unidos.



Arturo Rentería, representante del movimiento, informó que ciudadanos les alertaron sobre la apertura del conducto que permitía el cruce de unidades de carga sin autorización del grupo manifestante.



Tras confirmar la información, integrantes del FNRCM bloquearon la entrada con camionetas y colocaron pancartas de protesta en el punto donde se habilitó el paso.



Rentería señaló que hasta la tarde de este martes 25 de noviembre se registra una fila de aproximadamente dos kilómetros de tráileres detenidos en el Puente Libre.



Indicó además que han recibido muestras de apoyo por parte de habitantes de Ciudad Juárez, quienes les han proporcionado información y alimentos para sostener la protesta.

