En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez organizó un taller de autoexploración dirigido a sus colaboradoras, con el objetivo de fomentar la detección temprana y el cuidado de la salud.

Durante la actividad, especialistas en salud guiaron a las participantes en la identificación de señales de alerta y en la práctica correcta de la autoexploración mamaria.

El Dr. Roberto Alvídrez, médico de la J+, destacó la importancia de generar conciencia sobre la prevención.

“La J+ como organización está muy interesada en cuidar la salud de su personal, en este caso del personal femenino, sobre la importancia de checarse con tiempo, de estarse realizando valoraciones periódicas para poder detectar la enfermedad cuando todavía se puede hacer algo al respecto”, afirmó.

A pesar de las campañas permanentes, la tasa de mortalidad por cáncer de mama en México continúa creciendo, ante estas estadísticas la J+ busca que las mujeres que trabajan para el organismo se conviertan en portavoces del autocuidado, llevando este mensaje de prevención a sus hogares.

La J+ en acción, reafirma su compromiso con la salud y bienestar integral de quienes forman parte de su la institución.