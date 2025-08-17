La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia en la Zona Norte, formuló imputación en contra de Román Gerardo L. F., alías “El Cholo” y Gabriel G. H., alías “El Douglas”, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.

Durante el acto procesal, el Agente del Ministerio Público informó a los dos imputados que se les atribuye un feminicidio que se cometió entre las 17:00 horas del miércoles 06 de agosto y las 04:00 horas del jueves 07 de agosto del presente año, en el interior de un domicilio que se ubica en la colonia El Granjero de Ciudad Juárez.

La investigación ministerial, establece que los implicados, privaron de la vida a la mujer mediante golpes, heridas punzo penetrantes y cortantes en la región cervical y mentón, además de estrangularla con un lazo.

Román Gerardo L. F., alías “El Cholo” y Gabriel G. H., alías “El Douglas”, fueron detenidos con órdenes de aprehensión la noche del pasado jueves 14 de agosto.

EL Juez de Control encargado de presidir la audiencia inicial, impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados y fijó para el próximo 20 de agosto, la audiencia de vinculación o no a proceso, en donde se resolverá su situación jurídica.