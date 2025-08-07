Inicio » Formulan imputación a involucrado de un asesinatos registrado en un supermercado
Ciudad Juárez

Formulan imputación a involucrado de un asesinatos registrado en un supermercado

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de César Manuel H. Y., por el delito de homicidio calificado, cometido el 16 de mayo de 2025, en un supermercado ubicado en el bulevar Independencia y Talamás Camandari, del fraccionamiento Parajes del Sur, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales a cargo de la Unidad de Delitos contra la Vida, el imputado disparó con un arma de fuego en contra de la víctima Eduardo T. S., quien perdió la vida en el citado lugar.

Por los citados hechos delictivos, el pasado lunes policías investigadores le notificaron una orden de aprehensión a César Manuel H. Y., en el Cereso número tres, en donde se encuentra recluido por diverso delito.

El Juez de Control, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el próximo 08 de agosto a las 12:00 horas, la fecha de la audiencia de vinculación o no a proceso penal.

