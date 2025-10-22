Enfrenta investigación por los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos y fraude

El próximo lunes 27, se resolverá su situación jurídica en la audiencia de vinculación o no a proceso penal

El Agente del Ministerio Publico de la Fiscalía de Distrito Zona Norte a cargo de la causa penal 5189/2025 en contra de Nancy Ivette A. A., le formuló imputación ante un juez, por los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como el de fraude.

Durante la audiencia inicial, se le comunicó que enfrenta una investigación por hechos registrados a partir del 25 de mayo de 2025, en los cuales, presuntamente ocultó el cadáver de un masculino, del cual, hasta a la fecha se desconoce su paradero.

Con dicho acto, obtuvo un lucro económico indebido por la cantidad de 14 mil pesos, tras simular que el cadáver fue cremado.

La detención de Nancy Ivette A. A., tuvo lugar la tarde de ayer martes en la intersección de la avenida 16 de Septiembre y Ramón Corona, de la colonia Centro de Ciudad Juárez.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, impuso la prisión preventiva hasta por 12 meses como medida cautelar y fijó para el próximo lunes 27 de octubre a las 11:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso, donde resolverá su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).