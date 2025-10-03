Ciudad Juárez.– La Asociación Civil Espacio y Cultura, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), llevó a cabo ayer jueves el tercer foro público “Sesiones de escucha entre seguridad, jóvenes y comunidad” en el turno vespertino del Conalep 3. El evento forma parte del proyecto “Hazlo Posible: jóvenes como agentes de cambio”, que busca impulsar la participación juvenil en la construcción de entornos más seguros.

La jornada inició con el curso “Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana”, impartido por el policía tercero Wilfrido Ibarra Lizárraga y Guadalupe Sotelo Díaz. Ambos destacaron la necesidad de la responsabilidad compartida para fortalecer el Estado de derecho y garantizar la seguridad comunitaria.

En los testimoniales participaron Esteban González y Juventino Torres, quienes compartieron experiencias de vida con un mensaje de transformación personal y social. “Todos merecemos vivir en paz”, señaló González, mientras que Torres invitó a los jóvenes a creer en la posibilidad de construir la familia que desean.

Más de 150 estudiantes participaron en un intercambio de preguntas y respuestas donde expusieron problemas, barreras y propuestas de solución. Los asistentes manifestaron su interés en convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades.

El foro contó también con la presencia de personal académico del plantel, así como con el respaldo del director Ernesto Luján Escobedo, quien dio la bienvenida y expresó su apoyo a estas actividades.

La Asociación Civil agradeció además a la Dirección de Participación Ciudadana y al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, por el apoyo brindado para la realización del proyecto.