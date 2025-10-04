Ciudad Juárez.– La Escuela Preparatoria Estatal No. 8420 “Zaragoza” fue sede ayer viernes del cuarto Foro Público “Seguridad, Jóvenes y Comunidad”, como parte del proyecto “Hazlo Posible: Jóvenes como Agentes de Cambio”, organizado por la Asociación Civil Espacio y Cultura en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

El policía tercero Wilfrido Ibarra Lizárraga abrió el foro con un mensaje sobre la seguridad como derecho y la necesidad de la prevención y la denuncia ciudadana. Posteriormente, Adrián Martínez llamó a los estudiantes a practicar la escucha activa y la tolerancia, y resaltó que el estudio debe aprovecharse como herramienta para alcanzar un propósito de vida.

En el encuentro participaron también Javier Luevano Veloz y Juventino Torres, quienes compartieron testimonios sobre el consumo de drogas. Luevano relató cómo superó las adicciones y ahora dirige un centro de rehabilitación, subrayando la importancia de encontrar un propósito personal. Torres, por su parte, habló sobre la pérdida de control que le causaron las drogas y las secuelas físicas y emocionales que sufrió, concluyendo con un mensaje de esperanza y reconstrucción.

Como parte de las actividades, los estudiantes trabajaron en mesas de análisis donde identificaron problemas, barreras, propuestas de solución y recursos comunitarios. Los compromisos surgidos se plasmaron en un Libro de Compromisos, en el que cada joven firmó su disposición a ser agente de cambio en su entorno.

El foro concluyó con un agradecimiento a las autoridades educativas, a la Dirección de Participación Ciudadana y al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, por su apoyo a este proyecto.