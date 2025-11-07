Tras la reunión bilateral entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ambos mandatarios reafirmaron su compromiso por fortalecer la relación económica, cultural y científica entre México y Francia, con miras al bicentenario de las relaciones diplomáticas que se celebrará el próximo año.

En conferencia de prensa, el presidente francés destacó la importante inversión de las empresas francesas en México, especialmente en los sectores aeronáutico, energético, ferroviario, salud, innovación y economía circular, todos ellos considerados prioritarios dentro del Plan México.

“Francia ama a México. Festejaremos el año próximo dos siglos de relaciones diplomáticas forjadas por una admiración y amistad recíproca. Hoy abrimos un nuevo capítulo estratégico basado en el respeto, el multilateralismo y la soberanía de los Estados”, expresó Macron.

El mandatario galo resaltó que las empresas francesas son el primer empleador extranjero en el sector aeronáutico en México, y subrayó la intención de continuar invirtiendo y generando empleos.

Además, anunció que los intercambios económicos entre ambas naciones alcanzarán los 6 mil 800 millones de euros, con la meta de consolidar aún más la relación bilateral.

Macron informó que, junto con la presidenta Sheinbaum, se reunió con empresarios de ambos países en el marco del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, instancia que ha contribuido a acercar a las dos economías y que servirá como plataforma para aumentar los intercambios comerciales y dar mayor visibilidad a los inversionistas.

En materia cultural, el presidente francés adelantó que el Códice Azcatitlán, resguardado en la Biblioteca Nacional de Francia, será exhibido en México en 2026 como parte de una serie de exposiciones cruzadas entre ambos países para celebrar el bicentenario.

Además, se prepara un gran festival cultural franco-mexicano que se llevará a cabo en el otoño de 2026, con eventos dedicados a exaltar la amistad entre ambas naciones y el talento artístico de sus pueblos.

“La cultura está en el centro de nuestra alianza estratégica. Queremos construir una cooperación más robusta, duradera y resiliente con México”, afirmó Macron.

El mandatario también agradeció a Sheinbaum por el recibimiento y por los acuerdos firmados durante la visita, los cuales —dijo— fortalecen la alianza científica y técnica entre ambos países, con la participación de las principales instituciones de investigación francesas y mexicanas.

ElUniversal