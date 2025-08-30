Ciudad Juárez, Chih.— En un gesto de colaboración binacional, el Cónsul General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Rafael Foley, invitó al Director General Estatal del Conalep en Chihuahua, Dr. Omar Bazán Flores, a participar en la bienvenida oficial a la nueva Cónsul de Prensa y Cultura, Gouri Seetharam.

El evento contó también con la presencia del Ing. Maurilio Fuentes Estrada, Subsecretario de Educación en la Zona Norte, lo que reforzó el compromiso institucional de ambas naciones por mantener un diálogo abierto y colaborativo en materia educativa y cultural.

Este encuentro subraya la relevancia de estrechar vínculos entre México y Estados Unidos, particularmente en el ámbito de la educación y la cultura, con el objetivo de generar mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades de ambos lados de la frontera.