La alcaldesa de Aquiles Serdán, Teresa Erives Baca, sostuvo una reunión con el Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos en las oficinas de Rectoría, con el objetivo de establecer proyectos conjuntos en beneficio de la población de ese municipio y la comunidad universitaria.

En el encuentro, el Rector estuvo acompañado por las y los Directores de las Facultades del área de la salud y afines: Dr. René Núñez Bautista, de Medicina y Ciencias Biomédicas; Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez, de Ciencias de la Cultura Física; Dr. Alfredo Pinedo Álvarez, de Zootecnia y Ecología; Dra. Mariana Vargas Beltrán, de Enfermería y Nutriología; Dr. Emiliano Zapata Chávez, de Ciencias Químicas; Dr. Juan Antonio Galache Vega, de Odontología, así como la Titular de Proyectos Estratégicos, Rocío Flores Carrete.

Durante la reunión se abordaron temas relacionados con el cuidado, preservación y uso responsable del agua, proyectos de salud comunitaria, atención médica y odontológica, brigadas de salud y estomatológicas, así como acciones en favor del cuidado del entorno ambiental.

El Rector Rivera Campos refrendó el apoyo total de la UACH para colaborar en distintas ramas del conocimiento, por lo que destacó que cada Facultad pondrá a disposición sus recursos académicos para fortalecer los proyectos, asimismo, enfatizó que esta colaboración se extenderá a un enfoque estratégico en materia de turismo para la última etapa del año, como una forma de impulsar el desarrollo integral de Aquiles Serdán.

Con esta alianza, la UACH reafirma su compromiso de trabajar de la mano con los municipios para llevar el conocimiento y los servicios universitarios más allá de las aulas, en beneficio directo de la sociedad.