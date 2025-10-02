La vida de Frane Selak, nacido en Croacia en 1929, se convirtió en un relato que parece más cercano a la ficción que a la realidad. Llamado por muchos como “el hombre más afortunado (y desafortunado) del mundo”, su historia es un desfile de accidentes mortales de los que salió ileso y que, finalmente, culminaron en un golpe de suerte millonario.

El destino de Selak ya parecía marcado desde su nacimiento, ocurrido de manera insólita en una barca, en medio de un lago, mientras sus padres pescaban, y cuando apenas tenía siete meses de gestación. Desde entonces, su vida estuvo ligada a episodios extremos, al borde de la tragedia.

En 1962 sobrevivió al descarrilamiento de un tren en el que murieron 17 personas. Un año después, en 1963, vivió lo que parecía imposible: fue expulsado de un avión en pleno vuelo y aterrizó milagrosamente sobre un pajar, mientras la aeronave se estrellaba con saldo fatal para 19 pasajeros.

Los episodios continuaron: en 1966 sobrevivió a un autobús que cayó al río; en 1970 y 1973 escapó de dos automóviles en llamas; en 1995 fue atropellado por un autobús en Zagreb; y en 1996 se lanzó de un coche que caía por un barranco, aferrándose a un árbol y salvando su vida una vez más.

A pesar de tantas tragedias, el destino le sonrió en 2003, cuando ganó 800.000 euros en la lotería, justo dos días después de cumplir 74 años. Con el premio se compró lujos, pero también compartió con amigos, a quienes regaló decenas de coches.

Hoy, Selak es recordado como una leyenda: un hombre que desafió siete veces a la muerte y, al final, terminó confirmando que la suerte y la desgracia pueden coexistir en una sola vida.