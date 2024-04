Frankie Muniz revela maltratos en las grabaciones de «Malcolm el de en medio»

El actor Frankie Muniz, quien interpretó al personaje principal en la exitosa serie de televisión «Malcolm el de en medio», ha revelado que durante las grabaciones de la serie vivió un ambiente de maltrato por parte de algunas personas de la producción.

Muniz hizo estas declaraciones durante una entrevista en el programa «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here», donde aseguró que incluso llegó a abandonar el set de grabación en dos ocasiones debido a esta situación.

El actor señaló que algunas personas en el set eran «controladoras, groseras o irrespetuosas», y que él y otros miembros del elenco tenían miedo de enfrentarlas.

«Todos tenían mucho miedo de levantarse cuando ciertas personas eran controladoras, groseras o irrespetuosas. Como si caminaran sobre alfileres y agujas. Me sentí tan mortificado al ver a la gente con miedo de defenderse por sí mismos que pensé: ‘Di algo'», dijo Muniz.

El actor también habló sobre cómo la fama y el éxito de la serie lo afectaron emocionalmente. «Nunca sentí que encajara completamente en el mundo de Hollywood, a pesar de que estaba en el mundo. Me nominaron a los premios Emmy y a los Globos de Oro, iba a todo esto, estaba allí y pensé ‘¿cómo estoy aquí?'», confesó.

Las declaraciones de Muniz han generado revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su apoyo al actor y han criticado las condiciones de trabajo que tuvo que enfrentar durante las grabaciones de «Malcolm el de en medio».

Hasta el momento, ninguno de los productores o ejecutivos de la serie ha emitido comentarios al respecto.

Cabe recordar que «Malcolm el de en medio» fue una serie de comedia de televisión estadounidense que se emitió en Fox desde el 9 de enero de 2000 hasta el 13 de mayo de 2007. La serie fue creada por Linwood Boomer y protagonizada por Frankie Muniz, Erik Per Sullivan, Jane Kaczmarek, Bryan Cranston y Christopher Masterson.

La serie fue un éxito de audiencia y crítica, y recibió numerosos premios, incluyendo un Emmy Award a la mejor serie de comedia en 2003.