Ciudad Juárez.– La posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a productos mexicanos ya está afectando la economía local, advirtió Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La economista explicó que varios inversionistas han decidido detener sus proyectos hasta conocer las condiciones definitivas de las tarifas que podrían aplicarse a México. “Se percibe una preocupación real entre los empresarios internacionales”, señaló.

De acuerdo con los análisis del IMCO, las principales ciudades fronterizas, incluida Ciudad Juárez, ya muestran signos de desaceleración económica como consecuencia de la incertidumbre comercial.

Moy precisó que el freno en la inversión podría mantenerse durante todo lo que resta de 2025, aunque subrayó que México, en general, no enfrentará un impacto tan severo como el que podrían sufrir otras naciones.

“Juárez tiene una ventaja importante: su fuerte actividad comercial y su posición estratégica le permitirán resistir mejor este periodo de incertidumbre”, concluyó la especialista.