La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez fue la sede del primer curso del Programa de Fortalecimiento de Capacidades 2025 en el estado de Chihuahua, por lo que cerca de 35 trabajadores de las Juntas Municipales y Rurales de toda la entidad llegaron a esta ciudad para aprender sobre los Sistemas de Bombero y mejorar el servicio que brindan en sus poblaciones.

El curso se realizó del 26 al 28 de agosto y fue impartido por la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), con apoyo de la Junta Central de Agua y Saneamiento del estado Chihuahua (JCAS) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Lo que vimos en el curso es cómo hacer el diseño de estaciones de bombeo que sean eficientes, que coadyuven a reducir los consumos de energía en las instalaciones, inclusive cómo hacer rediseños e instalaciones, para que estas mejoren su desempeño, ya sea hidráulico o energético; desde luego es de mucha utilidad, porque esto mejora la calidad del servicio y, por otro lado, reduce los costos de operación”, explicó Ramón Rosas, instructor de la escuela del agua de ANEAS.

Los asistentes expusieron las dudas relacionadas con los sistemas de bombeo que existen en sus ciudades y comunidades rurales, por lo que los temas fueron abordados con un enfoque que los ayudara a resolverlas; incluso, el último día de capacitación se realizó una práctica en uno de los pozos de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez.

Con estas acciones, la J+ refuerza su compromiso con los usuarios al capacitar a su personal para eficientar los recursos, mejorar la infraestructura y mejorar el servicio.