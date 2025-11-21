Despachadores de gas LP recomendaron a la población revisar las condiciones de sus tanques antes de llenarlos, con el fin de evitar fugas y posibles accidentes por explosión.

Indicaron que es común que los cilindros viejos presenten corrosión o perforaciones en la parte inferior, lo que muchos usuarios no detectan. Un vendedor explicó que, si un tanque con fracturas se llena al máximo, el daño puede ampliarse y generar una explosión que derive en un incendio.

Agregó que los poros también provocan fugas que reducen el rendimiento del combustible.

Los trabajadores señalaron que es necesario inspeccionar las válvulas para asegurarse de que estén en buen estado y no se desprendan por la presión del gas.

Recordaron que todos los tanques, incluso los nuevos, deben llenarse únicamente al 85 por ciento de su capacidad para operar de manera segura.

Finalmente, recomendaron aplicar una solución de agua con jabón en las conexiones para verificar que no existan fugas después de instalar el cilindro.