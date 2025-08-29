La Dirección de Ecología, en coordinación la Dirección de Educación, llevarán a cabo el programa Fumigación por tu Escuela, que será gratuito.

El titular de Educación, Guillermo Alvídrez, dijo que en este regreso a clases la seguridad de las niñas, niños y adolescentes es muy importante, por lo que quieren que estén protegidos con este programa.

El funcionario mencionó que la intención es fumigar todas las escuelas de educación básica y media superior de la localidad.

Los requisitos son que el director o directora de la institución solicite la fumigación mediante un oficio en hoja membretada, dirigido al Maestro Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, director de Educación del Municipio de Juárez y con atención a César René Díaz Gutiérrez, titular de la Dirección de Ecología.

Indicó que el escrito debe de tener los siguientes datos: nombre de la institución educativa, nivel educativo, turno, clave del centro de trabajo, zona, sector escolar, dirección de la escuela, número total de alumnos y el teléfono del plantel.

Además, debe contar con de la firma del director(a) y de los Integrantes de la sociedad de padres de familia.

“El oficio debe entregarse en la Dirección de Educación, en calle Ignacio Ramírez, número 351, en la colonia Partido Romero, de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Pueden marcar al número de teléfono 656-737-0600 para más información”, añadió.

“Se quiere llevar un control con todas las escuelas que se vayan fumigando, con el beneficio de que los alumnos tengan un buen regreso a clases este 1 de septiembre”, dijo el funcionario.

Por su parte, César Díaz, director de Ecología, dijo que ya se tiene un primer listado de 134 escuelas, de las cuales ya se hizo un oficio en Educación.

Hoy se ingresó un oficio para las instituciones ubicadas en Riberas del Bravo, ya que últimamente en ese sector tuvieron algunas situaciones de garrapatas.

“Los invitamos a que soliciten el servicio de fumigación en las páginas del municipio, de Ecología y de Educación”, señaló.

Indicó que se busca fumigar las escuelas antes del regreso a clases, o bien, durante la primera semana, por lo que acudirán en el turno matutino y vespertino, así como los sábados

“Durante todo el año se ha estado fumigando diversas zonas de la ciudad, se adquirió una camioneta, equipo de fumigación y el químico que se utiliza”, agregó.