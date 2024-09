Furioso Nuevo México ante la instalación de alambre de púas en su frontera

Con el objetivo de frenar el cruce de migrantes desde el sur, Texas instaló una alambrada en su frontera con Nuevo México, no con México, lo que provocó el descontento del gobierno del estado vecino.

El 14 de septiembre, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que el estado “TRIPLICARÍA” las barreras fronterizas de alambre de púas para impedir el ingreso ilegal, tanto al estado como al país. Sin embargo, en lugar de colocar la alambrada a lo largo de la orilla del río Grande, que limita con México, el martes, KTSM capturó imágenes de tropas de la Guardia Nacional de Texas mientras la instalaban en la orilla que colinda con Nuevo México.

El informe indica que esta nueva barrera se extiende desde West Paisano Drive hasta el lado tejano de Anapra, en Nuevo México.

En un comunicado dirigido a The Independent, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, describió la decisión del gobernador republicano Greg Abbott como una “maniobra política” que no tendrá ningún “impacto real” en el deteriorado sistema de inmigración del país.

“La actitud del gobernador de Texas da a entender que pretende convertir a Texas en su propio país, sin tomar en cuenta a sus vecinos ni el hecho de que Texas ya forma parte de una gran nación: Estados Unidos”, expresó Lujan Grisham.

Locke también explicó: “Si no considera que Nuevo México es importante para el bienestar de Texas, parece haber olvidado la Cuenca del Pérmico y la industria petrolera que compartimos entre ambos estados. No he visto que coloque alambre de púas en esa zona”. Además, la gobernadora de Nuevo México pidió a los republicanos del Congreso que dejaran de bloquear el avance del acuerdo bipartidista, resultado de largas negociaciones, que mantienen deliberadamente en pausa en Washington, ya que afecta a todo el país.

En mayo, un proyecto de ley fronterizo bipartidista, destinado a enfrentar la crisis migratoria, no prosperó tras la intervención de Donald Trump, quien instó a sus aliados republicanos en el Congreso a oponerse. A pesar de sus continuas críticas al manejo fronterizo de la administración Biden-Harris, Trump pidió a los republicanos frenar la legislación para evitar que sus rivales demócratas obtuvieran un triunfo en un tema clave para las elecciones de 2024, según reveló una fuente a HuffPost.

The Independent envió un correo electrónico a un representante de Lujan Grisham.

En respuesta a las preguntas sobre el alambre de púas, Andrew Mahaleris, secretario de prensa de Abbott, dijo a The Independent: “El éxito de Texas en asegurar su frontera sur provocó que los migrantes crucen primero a Nuevo México para luego entrar en Texas”.

Mahaleris también señaló que no es la primera vez que Abbott ordena a la Guardia Nacional levantar una barrera en la frontera con un estado vecino. En octubre pasado, Abbott anunció en X que Texas estaba instalando vallas “a lo largo de la frontera con NUEVO México” porque las barreras en El Paso obligaban a los migrantes a entrar primero en Nuevo México antes de ingresar a Texas.

“La barrera resultó efectiva para disuadir a los inmigrantes que intentan cruzar a Estados Unidos de forma ilegal”, continuó Mahaleris. “En el marco de la Operación Estrella Solitaria, Texas destinó más de USD 11 mil millones del presupuesto estatal para asegurar su frontera. La medida incluyó el despliegue de soldados de la Guardia Nacional, agentes del DPS, el transporte de migrantes a ciudades santuario, la instalación de barreras y la construcción de un muro fronterizo propio. Texas seguirá aplicando todas las medidas necesarias para enfrentar la crisis fronteriza y garantizar la protección de sus ciudadanos”.

La ofensiva campaña de Abbott contra la crisis migratoria no es algo reciente.

La instalación del alambre de cuchillas va de la mano con una campaña de dos años en la que Abbott movilizó en autobuses a miles de migrantes, colocó barreras flotantes y ordenó a los agentes fronterizos a “replegar a la gente hacia el agua” para que regrese a México. En ese momento, un portavoz del gobernador desmintió las acusaciones sobre órdenes de empujar a los migrantes al río.

El Departamento de Justicia presentó una demanda contra Texas en enero por la ley migratoria SB4, que permite a las fuerzas del orden detener a inmigrantes por entrada ilegal y autoriza a los jueces a ordenar su deportación. En su momento, la fiscal general adjunta, Vanita Gupta, calificó la ley como “inconstitucional”.

En un principio, estaba prevista para entrar en vigor en marzo, pero un juez federal de distrito la bloqueó en febrero.

Independent