El Gobierno del Estado y el Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah, Chihuahua! fueron galardonados con el reconocimiento “Destino Turístico por Descubrir” por la revista Selecciones de Reader’s Digest, en el marco del evento Marcas de Confianza México 2025.

La ceremonia se llevó a cabo en la Ciudad de México, con la presencia de autoridades y figuras del mundo empresarial, periodístico y del sector turístico nacional.

Al recibir el premio en representación de la gobernadora Maru Campos, el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos invitó a los presentes visitar la entidad y sus cinco Pueblos Mágicos.

Dijo que destinos como la Sierra Tarahumara, Ciudad Juárez, Chihuahua capital y otros puntos que conforman la oferta turística del estado, fueron clave para recibir este reconocimiento.

Añadió que el lema central de la campaña nacional¡Ah, Chihuahua! para este 2025 es “El México que No Conoces”, cuyo objetivo es incentivar al público a elegir a la entidad como destino vacacional.

Este premio se suma a otros que se han obtenido desde la creación de la Secretaría de Turismo en junio de 2022.

En el Tianguis Turístico de México celebrado en Baja California el pasado mes de abril, Chihuahua ganó nueve distinciones en diversas categorías y superó al resto de los estados del país.

Al acto acudieron además el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre y el director de Promoción Turística, Germán Orrantia Calderón.