Tras sostener una reunión privada con miembros de la Caintra en Monterrey, Nuevo León, Xóchitl Gálvez, aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, reveló que un juez federal le otorgó un amparo para obligar al presidente Andrés Manuel López Obrador a bajar todas las menciones que ha hecho en su contra.

En rueda de prensa, la senadora panista presumió en términos beisboleros que ella, con esa resolución, “sigue bateando en hits y haciendo carreras”, al señalar además que con eso queda demostrado que el Presidente ha actuado de manera ilegal.

“Decirles que un juez me otorgó un amparo y le ordenó al presidente bajar las menciones sobre mi persona porque está actuando de manera ilegal, diría en términos beisboleros que yo sigo bateando en hit y haciendo carreras”, dijo.

Gálvez sostuvo que es un logro de todos los mexicanos al ordenar que el Presidente no divulgue información privada de ella y de ningún otro mexicano.

“Por cierto, me dijo que, aunque tiene elementos, no le va entrar a ningún desafuero (el Presidente), yo le digo desde aquí que no ande de perdona vidas, que si hay elementos, que la autoridad actúe y lo haga apegado a la ley. Verá que no hay nada, solo su miedo porque él ya vio que la esperanza no le pertenece, la esperanza cambió de manos y ahora nos pertenece a nosotros”, apuntó.

Xóchitl presumió además que en los últimos 11 días ha crecido cuatro puntos, por lo cual, es señal de que el Presidente está apanicado por el avance y aceptación que lleva con los mexicanos.

“Ya el Presidente me llamó ‘la señora’, ‘la señora x’, ‘la innombrable’, me va a seguir poniendo apodos, pero desde aquí le digo: ¡No le tengo miedo, señor Presidente, usted está apanicado por mis números y crecimiento en las encuestas, en 11 días crecí cuatro puntos y esto apenas empieza”, agregó.

Ya en pregunta si respuestas, la aspirante pidió al Presidente denunciarla y presentar las pruebas necesarias Si considera que ella ha incurrido en actos ilegales.

Ese sentido, presumió que ella no tiene anomalías en sus cuentas bancarias y tampoco adquisiciones de inmuebles fuera de sus ingresos, por lo que reiteró, es una mujer trabajadora y todo lo tiene comprobado.

“Por eso yo le digo al Presidente que no me perdone la vida, que si él cree que yo he cometido algún delito, me denuncia y presente las pruebas, no va a encontrar en mis cuentas depósitos ilegales, no va a encontrar departamentos en Nueva York, ni en París, ni va a encontrar cuentas especiales en las Islas Caimán.

Soy una mujer honesta, soy una mujer trabajadora, el presidente no puede hacer uso de la información que como presidente tiene acceso, él confesó públicamente que alguien que alguien le envió esa información, por eso este amparo también le obliga a alzar a la Comisión Nacional Bancaria y a la Secretaría de Hacienda a no entregarle al presidente esa información”, indicó.

