Inicio » Ganan mexicanos Maratón Internacional de Juárez 
Ciudad JuárezPortada

Ganan mexicanos Maratón Internacional de Juárez 

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

El guanajuatense Francisco Javier González se quedó con el Maratón Internacional de Juárez tras realizar el recorrido de 42.195 kilómetros en un tiempo extraoficial de 2:17:25 horas.

Los tres primeros lugares quedaron de la siguiente manera, Francisco Javier Gonzalez en primero, Stephen Ndege de Kenia con un tiempo extraoficial de 2:18:35 horas y René Eduardo Ortiz de Río Verde paranfo el cronometro extraoficial de 2:19:27 horas.

Mientras que, en la rama femenil las hermanas Oropeza realizaron el 1-2, el lugar más alto del podio se lo llevó Isabel Oropeza, con un tiempo de 2:35:41 horas; el segundo lugar fue para su hermana Fanny Oropeza, parando el cronómetro en 2:36:24 y la keniana Caroline Jebiwot, con 2:37:27 horas se llevó la tercera posición.

En el medio maratón, los primeros puestos fueron dominados por mexicanos en ambas ramas, Jorge Luis Cruz de Tlalnepantla 1:03:50 hrs fue el primero en cruzar la meta, mientras José Luis Santana de Guadalajara se quedó con el segundo puesto con 1:03:56 y Daniel Valdez de Mexicali se quedó con el tercer puesto con 1:04:18 horas. En la rama femenil Natali Mendoza de Uruapan con 1:14:56 horas, Adela Honorato de Ciudades de México con 1:14:58 y Elena Valtierra de Mexicali con 1:15:08 se quedaron con el primero, segundo y tercer lugar respectivamente.

banner

Daniel Reyes fue el primer juarense en cruzar la meta, se quedó con el sexto lugar general del medio maratón.

You Might Also Like

You may also like

Atienden parques y glorietas en el Fraccionamiento Las Haciendas Universidad

Localizan sana y salva a menor de edad reportada ausente

La SSPM reporta saldo blanco en la Feria Expogan y encuentro de fútbol de Bravos

LA J+ PROMUEVE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA ENTRE SU PERSONAL...

Gana Guanajuatense el Maratón Internacional de Juárez

Fomenta la J+ entre sus empleadas la prevención del cáncer de mama

Juárez noticias All Right Reserved.