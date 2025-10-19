El guanajuatense Francisco Javier González se quedó con el Maratón Internacional de Juárez tras realizar el recorrido de 42.195 kilómetros en un tiempo extraoficial de 2:17:25 horas.

Los tres primeros lugares quedaron de la siguiente manera, Francisco Javier Gonzalez en primero, Stephen Ndege de Kenia con un tiempo extraoficial de 2:18:35 horas y René Eduardo Ortiz de Río Verde paranfo el cronometro extraoficial de 2:19:27 horas.

Mientras que, en la rama femenil las hermanas Oropeza realizaron el 1-2, el lugar más alto del podio se lo llevó Isabel Oropeza, con un tiempo de 2:35:41 horas; el segundo lugar fue para su hermana Fanny Oropeza, parando el cronómetro en 2:36:24 y la keniana Caroline Jebiwot, con 2:37:27 horas se llevó la tercera posición.

En el medio maratón, los primeros puestos fueron dominados por mexicanos en ambas ramas, Jorge Luis Cruz de Tlalnepantla 1:03:50 hrs fue el primero en cruzar la meta, mientras José Luis Santana de Guadalajara se quedó con el segundo puesto con 1:03:56 y Daniel Valdez de Mexicali se quedó con el tercer puesto con 1:04:18 horas. En la rama femenil Natali Mendoza de Uruapan con 1:14:56 horas, Adela Honorato de Ciudades de México con 1:14:58 y Elena Valtierra de Mexicali con 1:15:08 se quedaron con el primero, segundo y tercer lugar respectivamente.

Daniel Reyes fue el primer juarense en cruzar la meta, se quedó con el sexto lugar general del medio maratón.