La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), con apoyo de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), inició la distribución de libros de texto gratuitos para planteles de Educación Básica, como parte de las acciones previas al arranque del ciclo escolar 2025-2026.

La ceremonia de entrega de materiales se efectuó en la Bodega de Libros de Texto Gratuitos, ubicada en la colonia Villa Juárez de la capital, y fue encabezada por el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila.

El evento asistieron los autoridades educativas, secretarios generales de las Secciones 8 y 42 del SNTE y representantes del Gobierno Federal, quienes coincidieron en que la entrega puntual de los textos es básica para un ciclo escolar exitoso, que inicia el primero de septiembre.

Se repartieron libros a las primarias Federal Proyecto Montana y Estatal Abraham González No. 2383, y se reiteró el compromiso con la salud con el combate al sarampión, con la vacuna a estudiantes, madres y padres de familia de estas instituciones.

El titular de Educación destacó el trabajo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), la Subsecretaría de Educación Básica y SEECH, y el esfuerzo del personal de los almacenes y de los directivos escolares para que el material llegue a cada aula.

El funcionario resaltó que esta es una herramienta pedagógica alineada al programa de estudios, y reconoció el papel esencial de las y los docentes para adaptar los contenidos, a la diversidad de realidades en las comunidades.

“Esta administración estatal confía en las maestras y maestros, porque con su conocimiento y vocación sabrán potenciar el uso de los textos para que el alumnado desarrolle el máximo de los aprendizajes”, aseveró.

A su vez, la directora general de Seech, Teresa de Jesús López Ramírez, detalló que en Chihuahua se distribuirán un total de 4 millones 517 mil 684 ejemplares para atender a más de 680 mil estudiantes de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria.

Detalló que se han recibido 4 millones 298 mil 075 libros, para un avance del 95.14 por ciento, que se distribuyeron en los 12 almacenes regionales: Bocoyna, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Juárez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Parral.