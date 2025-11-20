Inicio » Generación Z desborda las calles de CDMX: marchan hoy 20 de noviembre por seguridad y cambio político
Generación Z desborda las calles de CDMX: marchan hoy 20 de noviembre por seguridad y cambio político

by Eduardo Huízar
Ciudad de México — Este jueves 20 de noviembre, miles de jóvenes convocados por el movimiento autodenominado Generación Z volvieron a marchar en la capital del país para expresar su indignación ante la inseguridad, la corrupción y la falta de oportunidades.

La movilización arrancó alrededor de las 11:00 horas, con salidas desde el Ángel de la Independencia y la estación Garibaldi-Lagunilla del Metro, rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

En su pliego de demandas, los manifestantes exigen mecanismos ciudadanos para remover al Ejecutivo, un organismo independiente de auditoría, mayor transparencia en programas sociales y reformas al sistema de seguridad para combatir la violencia desde la base.

La marcha coincide con el desfile cívico-militar de la Revolución Mexicana, lo que ha generado complicaciones viales y tensiones en la logística.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos, advirtiendo que las protestas podrían volverse impredecibles y recomendando evitar las zonas de movilización.

Aunque la convocatoria es masiva, hay reportes de baja afluencia en algunos puntos: en la UNAM, por ejemplo, solo se han reunido decenas de estudiantes.

Este es el segundo llamado consecutivo de la Generación Z en menos de una semana, luego de su marcha del pasado 15 de noviembre, que también culminó en confrontaciones con la policía.

