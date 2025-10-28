Inicio » Gilberto Loya politiza la seguridad pública: Cruz Pérez Cuéllar
Ciudad Juárez

Gilberto Loya politiza la seguridad pública: Cruz Pérez Cuéllar

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, está mezclando la seguridad con la política, dijo este día el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, luego de la visita que hizo el funcionario estatal a la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” (presidencia municipal), para entregar un oficio invitando a las autoridades municipales a visitar la torre centinela.

“Esta visita que hizo Loya Chávez en compañía de los dirigentes municipales del Partido Acción Nacional (PAN) Ulises Pacheco, de Juárez y César Komaba Quezada, de Chihuahua, fue meramente política”, señaló el alcalde.

Mencionó que se revisarán las cuestiones jurídicas para ver en qué calidad acudieron a visitarlo, como funcionarios o dirigentes municipales del PAN, ya que además de estar al frente de ese partido político, ambos ocupan cargos en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

“Se va analizar con el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, si es necesario presentar una denuncia por peculado”, agregó.

banner

En cuanto al recorrido, el alcalde dijo que cuando terminen la torre centinela acudirá con mucho gusto, si lo invitan.

Comentó que, a pesar de esta postura del titular de Seguridad Pública Estatal, se sigue trabajando permanentemente en cuestión de seguridad y se seguirán coordinando, ya que esa es la instrucción que tiene el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

You Might Also Like

You may also like

Vinculan a nuevo proceso penal a dueña y empleado de la funeraria...

Promueven estudiantes de la UACJ el bienestar comunitario con una brigada de...

Inspecciona la J+ entrega de la obra integral en la calle Lerdo

Llevarán este sábado “Cruzadas por Juárez” a la colonia Las Haciendas 

Anuncia Seguridad Vial operativo en panteones por celebración de Día de Muertos...

Da a conocer Municipio las acciones para el cuidado de la salud...

Juárez noticias All Right Reserved.