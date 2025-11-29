Usuarios del sistema JuárezBus captaron en video el momento en que el chofer de una unidad detuvo el camión en plena ruta y lo abandonó durante varios minutos, dejando encendido el vehículo y con las puertas abiertas.

@juareznoticias.com ¡Gobernadora al volante! Chofer deja solo un JuárezBus y usuarios lo graban ♬ Running – Funny Songs

El material fue enviado a juareznoticias.com, donde el pasajero que lo grabó aseguró que la escena llamó la atención porque, al quedar la puerta del conductor abierta, la imagen de la gobernadora —impresa en la unidad como parte de la propaganda institucional— quedó justo en el marco, “como si se hubiera quedado a cargo del camión”, bromeó.

El hecho se registró este viernes 27 de noviembre a las 7:25 de la tarde, a unos metros de la estación El Charro, sin que la unidad estuviera detenida en alguna parada oficial. “Se quedó a media calle y a media ruta”, relató el usuario.

La unidad permaneció estacionada, encendida y sin operador durante varios minutos, hasta que el chofer regresó y continuó su recorrido con normalidad.

“Nada más se vio que cruzó la calle; a la mejor fue al baño o a comprarse un burrito”, comentó entre risas el pasajero que grabó el video.