Cientos de habitantes de un sector comprendido entre las calles Miguel de la Madrid, Yepomera, Santiago Blancas y Lucero, denunciaron que deben caminar cerca de una hora diariamente para poder tomar el transporte público debido a la falta de rutas autorizadas por el Gobierno del Estado.

@juareznoticias.com Gobierno estatal abandona a cientos: caminan una hora diaria por falta de transporte ♬ Cricket Sound – Sound Effects

Alejandro Gómez, vecino del fraccionamiento Parajes del Sol, explicó que desde hace más de tres años le han solicitado a la autoridad estatal que asigne una rutera a la zona, sin embargo, aseguró que la petición ha sido ignorada.

Recordó que hace varios años dejó de pasar por el área el camión Lomas de San José, aunque incluso entonces la unidad tardaba hasta una hora en llegar al sector.

Los residentes señalaron que la falta de transporte los obliga a caminar largas distancias y, durante las noches, a pagar taxis o servicios de aplicación, lo que representa un gasto considerable. “Ahí se nos va el sueldo, en transporte privado”, dijo Gómez.

Afirmó que las solicitudes continúan, pero que personal de Transporte Público del Estado no ha atendido las demandas de los colonos.

Los vecinos indicaron que la ruta más cercana transita por la avenida De las Torres, lo que consideran demasiado lejano para quienes dependen diariamente del servicio.