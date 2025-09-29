El Gobierno Municipal, a través de la Oficina de Resiliencia, continúa atendiendo a las familias que resultaron afectadas al contratar el servicio de cremación.



El Alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, mencionó que se brinda apoyo económico a las personas que comprueban que hicieron estudios a las cenizas que recibieron por parte del crematorio involucrado.



Aunque la mayoría de las familias afectadas ya ha acudido a la presidencia municipal a solicitar la ayuda, no se descarta atender a más personas, añadió.



Yesenia Hidalgo González, encargada de despacho de la Oficina de Resiliencia en Ciudad Juárez, detalló que hasta el momento se ha registrado la solicitud de 100 apoyos, de los cuales a 89 ya les fue entregado los recursos y los 11 restantes están en proceso de recibirlos.



Cada beneficiario recibe 11,400 pesos para realizar los estudios o para recuperar lo invertido en esa labor, por lo que hasta este momento el Gobierno Municipal ha ejercido un gasto de 1 millón 014,600 pesos.



La instrucción del alcalde es mantener el apoyo de forma permanente, por ello siguen atendiendo a los familiares afectados en las oficinas de Resiliencia, situadas en el primer piso de la presidencia municipal, mencionó.



Los recursos son destinados a quienes se encuentran con un proceso abierto por parte de la Fiscalía General del Estado y que quieren validar si las cenizas que recibieron son humanas, ya que fue la petición que hicieron los afectados al alcalde, abundó.



Añadió que las familias deciden qué laboratorio realizará los estudios y cuentan con un plazo de 3 meses para entregar el comprobante.