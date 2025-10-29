Inicio » Gobierno Municipal e IMSS definirán un esquema conjunto para operar centros infantiles
Ciudad JuárezPortada

Gobierno Municipal e IMSS definirán un esquema conjunto para operar centros infantiles

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

El Gobierno Municipal y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabajan en establecer un convenio de colaboración para operar en conjunto los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) construidos por el municipio, dio a conocer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Explicó que la Secretaría del Ayuntamiento actualmente se encuentra revisando el documento que formalizará el acuerdo con el DIF Municipal y el IMSS, a fin de definir la manera en que ambas instancias participarán en la administración y funcionamiento de estos espacios.

Señaló que será el Instituto Mexicano del Seguro Social el que tendrá a su cargo la operación de los centros; sin embargo, el Gobierno Municipal establecerá un esquema de apoyo que permita ofrecer becas a hijos e hijas de padres no derechohabientes, con el propósito de ampliar el acceso a este servicio.

Comentó que este esquema también contempla el reconocimiento al municipio por la inversión realizada en la construcción de los centros y por la propiedad de los terrenos donde se ubican.

Precisó que este modelo de colaboración aplicará en dos de los seis centros, ya que los otros cuatro fueron construidos en terrenos donados al IMSS, instancia que será responsable de su operación.

You Might Also Like

You may also like

Alerta FGE a no caer en fraude en compra o venta de...

Expresan familias del poniente su agradecimiento al alcalde por los apoyos

Realizará DABA campaña de esterilización gratuita para mascotas este viernes y sábado

Detiene AEI a masculino en posesión de marihuana y metanfetaminas en la...

Celebra El Colegio de Chihuahua su 20 aniversario con Jornadas Académicas 2025

La cruzada del cambio continúa en distintos puntos de la ciudad

Juárez noticias All Right Reserved.