La Policía Nacional francesa arrestó a dos hombres sospechosos de haber participado en el espectacular robo de joyas de la corona francesa ocurrido en el Museo del Louvre, uno de los recintos culturales más visitados del mundo. Las piezas sustraídas, valuadas en más de 100 millones de dólares, pertenecían a la colección histórica de las monarquías europeas del siglo XIX.

De acuerdo con la Fiscalía de París, las detenciones se realizaron la noche del sábado. Uno de los sospechosos fue capturado en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Argelia. El segundo fue localizado en la región metropolitana de París, informó el diario Le Parisien.

La fiscal Laure Beccuau confirmó que ambos están bajo custodia por los delitos de robo en banda organizada y asociación criminal. “Uno de ellos estaba a punto de salir del país. La difusión prematura de la noticia puede entorpecer la labor de los más de 100 investigadores que siguen el caso”, advirtió.

El atraco, ejecutado el domingo pasado con precisión quirúrgica, fue obra de un comando de cuatro individuos que ingresaron al museo por un montacargas lateral, abrieron las vitrinas con sierras eléctricas y huyeron en motocicleta por el centro de París.

Entre las piezas robadas destacan una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, así como un collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia. Durante la fuga, los ladrones dejaron una corona dañada, herramientas, guantes y un chaleco reflectante, lo que permitió a los peritos recuperar huellas dactilares y ADN que podrían resolver el caso más sonado del año en Francia.