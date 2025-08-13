El Gobierno de Estados Unidos reconoció públicamente este martes la cooperación de México en un operativo conjunto que concluyó con la extradición de 26 narcotraficantes de alto perfil. Los acusados enfrentarán cargos por delitos como narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero en tribunales federales estadounidenses.

El embajador Ronald Johnson agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum “por su continua y valiente cooperación” en la lucha contra el crimen organizado. Entre los extraditados se encuentran figuras clave del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detallaron que los reos estaban recluidos en diversos penales mexicanos. El acuerdo bilateral incluye que Estados Unidos no solicitará la pena de muerte para ninguno de ellos.

Johnson destacó que México y Estados Unidos comparten un enemigo común: los cárteles que “envenenan a nuestra gente, amenazan a nuestras comunidades y debilitan la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones”.

Esta acción se suma a la realizada en febrero, cuando México entregó a 29 presuntos criminales, incluido Rafael Caro Quintero. Para Washington, la cooperación binacional es clave para desmantelar las redes criminales.

El Gabinete de Seguridad informó que este miércoles ofrecerá una conferencia para detallar los alcances del operativo, considerado uno de los más significativos en la historia reciente de la colaboración entre ambos países.

