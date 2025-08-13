Inicio » Golpe histórico! México entrega a 26 capos del narco a Estados Unidos
PortadaRedes

Golpe histórico! México entrega a 26 capos del narco a Estados Unidos

by Guayo Cab
written by Guayo Cab 0 comments

El Gobierno de Estados Unidos reconoció públicamente este martes la cooperación de México en un operativo conjunto que concluyó con la extradición de 26 narcotraficantes de alto perfil. Los acusados enfrentarán cargos por delitos como narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero en tribunales federales estadounidenses.
El embajador Ronald Johnson agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum “por su continua y valiente cooperación” en la lucha contra el crimen organizado. Entre los extraditados se encuentran figuras clave del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa.
La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detallaron que los reos estaban recluidos en diversos penales mexicanos. El acuerdo bilateral incluye que Estados Unidos no solicitará la pena de muerte para ninguno de ellos.
Johnson destacó que México y Estados Unidos comparten un enemigo común: los cárteles que “envenenan a nuestra gente, amenazan a nuestras comunidades y debilitan la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones”.
Esta acción se suma a la realizada en febrero, cuando México entregó a 29 presuntos criminales, incluido Rafael Caro Quintero. Para Washington, la cooperación binacional es clave para desmantelar las redes criminales.
El Gabinete de Seguridad informó que este miércoles ofrecerá una conferencia para detallar los alcances del operativo, considerado uno de los más significativos en la historia reciente de la colaboración entre ambos países.

You Might Also Like

You may also like

Inauguran mural representativo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de...

Caen ladrones de película: asaltaban supermercados con machetes y fusiles falsos

Vecinos de Chiapas aseguran ver a la Virgen de Guadalupe en una...

Salvado de las fauces! Cocodrilo gigante acechaba a nadador en el Canal...

Filtran supuesta camiseta de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Detienen en Chiapas a 59 policías municipales y cuatro presuntos narcomenudistas en...

Juárez noticias All Right Reserved.