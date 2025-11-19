La polémica en torno al “Hombre de la Bandera” continúa creciendo luego de que circulara un video donde se observa a policías capitalinos derribándolo durante las manifestaciones del pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México. A pesar de las imágenes, autoridades capitalinas minimizaron lo ocurrido y hasta sugirieron que el material podría haber sido generado con inteligencia artificial.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, afirmó que el manifestante “solamente se cayó” durante el operativo y aseguró que los policías le ofrecieron atención médica, misma que —según su versión— el hombre rechazó antes de retirarse del lugar.

Sin embargo, las dudas aumentaron luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declarara en conferencia de prensa que “se tiene que revisar si el video fue hecho con inteligencia artificial”, insinuando que podría tratarse de una manipulación digital.

Las reacciones no tardaron. En redes sociales, usuarios denunciaron que en el video se aprecia de forma clara cómo los elementos de seguridad derriban al manifestante, lo golpean y, en medio del forcejeo, terminan pisoteando la bandera mexicana que él portaba. Muchos calificaron las declaraciones oficiales como un intento por desestimar la agresión.

La controversia ha desatado un intenso debate público sobre el uso de la fuerza policial, la confiabilidad de los discursos oficiales y el creciente riesgo de que las autoridades atribuyan cualquier evidencia incómoda a posibles montajes digitales.