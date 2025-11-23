Inicio » Gozaba de suministro de agua pese a tener adeudo de tres años; es sancionado por la J+
Los Guardianes del Agua de la J+, sancionaron a un usuario de la colonia Jardines del Bosque que registraba un adeudo de tres años en el servicio y que, para evitar la suspensión, estacionaba vehículos sobre la caja del medidor.
Ante esta irregularidad, se procedió a realizar el corte del suministro desde la banqueta, además, se le impuso una multa de 100 UMAS, equivalente a 11 mil 314 pesos, por obstrucción de medidor y adeudo.

Como resultado de la sanción, el usuario acudió de manera inmediata a regularizar su adeudo, para la reconexión del servicio.

Para los Guardianes del Agua, no existe impedimento para atender denuncias relacionadas con el mal uso o abuso del recurso, sus intervenciones las realizan incluso debajo de vehículos o unidades de transporte, cuando es necesario realizar el corte a quienes presentan adeudos considerables o incurren en un delito.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, hace un llamado a la comunidad a reportar cualquier anomalía a través del número de WhatsApp 656-3753610, anexando fotografías o videos que faciliten la localización precisa del punto señalado.

