Con la presentación de los nuevos licenciados que emergen del Campus Nuevo Casas Grandes, la Universidad finaliza las ceremonias de graduación de este ciclo, el evento más simbólico y emotivo de esta Institución, que realza el esfuerzo y la dedicación que sus universitarios dedicaron para lograr sus sueños de convertirse en profesionales.

131 reconocimientos que marcan el fin de su etapa como alumnos de la UACJ se entregaron de manos de las autoridades de esta casa de estudios, en una ceremonia que encabezó el rector de esta Universidad, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez.

Durante su discurso, el rector felicitó a los nuevos licenciados del país, y extendió la felicitación a los familiares y seres queridos que estuvieron apoyándolos en cada paso que dieron durante su camino en la Universidad.

“Estoy consciente que fueron años difíciles, años de desvelo y de mucho esfuerzo. Sin embargo, en este día tan importante, llegan a cerrar este ciclo de preparación. Ahora son unos profesionistas integrales”.

El licenciado en Nutrición, Iván Arturo Parra Carbajal, dio el mensaje en representación de los nuevos profesionistas del Campus Nuevo Casas Grandes.

En él, aprovechó para reconocer todo el esfuerzo que tanto él como sus compañeros alumnos pasaron para llegar hasta aquí: en la conclusión de sus estudios universitarios.

“Ahora, iniciamos una nueva etapa. La sociedad nos espera con grandes desafíos. Problemas que requieren soluciones creativas. Necesidades que demandan compromiso ético y un entorno que exige innovación constante. Somos egresados, que tienen en sus manos la posibilidad de transformar realidades”, expresó el licenciado Iván Arturo Parra Carbajal durante su discurso.

Para este periodo de ceremonias de graduación, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez entregó a la sociedad casi 2100 proyectos de vida. “2100 ciudadanos que están listos para enfrentar al campo laboral”, expresó el doctor Constandse Cortez.

Nutrición (14), Enfermería (35), Mercadotecnia (7), Administración de Empresas (11), Psicología (20), Educación (24), Trabajo Social (7) y de Agronegocios (13), son los programas de los que egresaron los alumnos de esta casa de estudios.

En esta última ceremonia de graduación, las autoridades que conformaron el presídium fueron:

Doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector

Doctor David Salvador Nava Martínez, secretario general

Maestra Miriam Galaz Piñónn, jefa del Campus Nuevo Casas Grandes

Doctor Erwin Adán Martínez Gómez, director del IIT

Doctor Jesús Meza Vega, director del ICSA

Maestra Tania Dolores Hernández García, directora del ICB

Doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega, director del IADA