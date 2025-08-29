Inicio » Gradúan 876 oficiales del Heroico Colegio Militar, 137 son mujeres
Nacional

Gradúan 876 oficiales del Heroico Colegio Militar, 137 son mujeres

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo presidió la graduación de 876 oficiales del Heroico Colegio Militar.

En esta ocasión se graduaron 137 mujeres y 739 hombres, de los cuales 467 son oficiales de las diversas armas y del servicio de intendencia con la Licenciatura en Administración Militar.

También 320 oficiales del Servicio de Policía Militar con la Licenciatura en Seguridad Pública; egresan 14 oficiales del Curso Intensivo de las Armas y 75 del Curso Intensivo de Policía Militar con Especialidad en Seguridad Pública, mismos que se incorporarán a los organismos de la Guardia Nacional.

En esta generación egresan 23 mujeres de las Armas seis de Infantería, dos de Caballería, seis de Artillería, tres del Arma Blindada y seis Zapadores hecho inédito que manifiesta la igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres que integran el Ejército.

En la ceremonia, el general Francisco Javier Zubía González, director del plantel, dijo que actualmente los cadetes se preparan para afrontar los desafíos presentes y futuros, bajo un modelo educativo militar basado en competencias, que contempla tres ejes de formación: militar, ético y académico.

Indicó que el objetivo es lograr la formación sólida e integral, “cuentan con sólidos valores, conocimientos teóricos y prácticos que les permitirán desempeñarse con liderazgo en el ejercicio del mando de las unidades del Ejército y de la Guardia Nacional”.

Posteriormente, se hizo entrega de títulos, conmemoraciones y condecoraciones a los primeros lugares de la generación.

El subteniente Intendente Arturo Díaz de León Martínez, quien obtuvo el primer lugar de aprovechamiento académico destacó que los cadetes egresados valoran el apoyo y el esfuerzo de la Institución.

El cuerpo de cadetes realizó un desfile en honor al personal graduado y sus familias.

ElUniversal

