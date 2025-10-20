La Dirección General de Obras Públicas reportó el avance de los trabajos que llevan a cabo las Brigadas Especiales de Bacheo, que desde el 24 de septiembre y hasta esta semana han tapado 4,721 baches, lo que significa una superficie cercana a los 30 mil metros cuadrados.



Daniel González García, titular de la dependencia, dio a conocer que durante el día ya han sido tapados 3,376 baches, mientras que cuadrillas de turno nocturno ya han reparado 1,345.



El funcionario comentó que la semana pasada las actividades continuaron en cuanto el clima lo permitió.



“El trabajo no lo hemos parado, afortunadamente el clima si lo ha permitido, obvio, cuando llueve tenemos que esperar que seque; tuvimos más trabajo en esta semana, pero seguimos mitigando este problema”, dijo el titular de Obras Públicas.



Algunas vialidades atendidas recientemente fueron las calles Checoslovaquia, Suiza Poniente, Hacienda de las Torres, Impresores, Pedro Rosales de León, Baja California, Carlos Marx, Rancho Mesteñas, Río Grande, Cartagena Sur, Acapulco, Fortín de la soledad, José Mateos Torres, Ing. Javier Acosta y la Armando Chávez.



Además se trabajó en las calles Baja California, Electricistas, Magneto, Tungsteno, Oaxaca, Río Grande, Paseo del Sur, Carmen Bayona, Salomé Ramírez, Telegrafistas, Atenas, Norberto Hernández, Margarita Maza de Juárez, General Urquizo, Ricardo Peña y la Mayas.