Como parte de la estrategia permanente para la prevención y erradicación de la violencia de género, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) habilitó “Puntos Naranja” en las 4 instalaciones de la Cruz Roja Mexicana de la ciudad de Chihuahua.

En estos nuevos espacios las mujeres podrán acudir para recibir apoyo en caso de encontrarse en una situación de peligro, como acoso callejero, violencia comunitaria o inseguridad al transitar por las calles cercanas.

Los cuatro puntos se encuentran en las unidades médicas de la Cruz Roja ubicadas en Teófilo Borunda #2400, Juan Escutia #1905, Paseo de Arareco #15101 y Valle de los Hongos, en avenida Fuerza Aérea Mexicana, casi esquina con Carretera a Aldama.

El evento de inauguración de este programa se realizó en la Unidad Médica “Teófilo Borunda” y contó con la presencia del delegado estatal, Óscar Armando Corral Pérez; del coordinador estatal, Luis Carlos González Aguilera; y del coordinador administrativo, Tomás Osbaldo Herrera Villanueva.

Además, acudió la directora general del ICHMujeres, Raquel Bravo Osuna, quien refrendó el compromiso de ambas instituciones para impulsar acciones conjuntas en la prevención de la violencia.

Estos Puntos Naranja permanecerán abiertos las 24 horas del día, los siete días de la semana.