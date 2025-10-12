La Dirección de Limpia habilitó tres nuevos Puntos Limpios dentro del programa A tu colonia, los cuales estarán disponibles del 10 al lunes 13 de octubre en distintos sectores de la ciudad, informó el titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan.

Los nuevos puntos estarán ubicados en las siguientes direcciones: fraccionamiento SUTERM en la calle Aeronáutica; fraccionamiento Jardines del Aeropuerto calle Aviación y Hangar, a un lado del parque; fraccionamiento Misiones del Real: Valle del Cedro, cruce con Belisario de Jesús García.

El director explicó que la instalación de estos espacios responde a solicitudes vecinales presentadas mediante escritos y recolección de firmas, por lo que agradeció la participación ciudadana y las gestiones realizadas por los vecinos de las colonias beneficiadas.

Asimismo, pidió a los usuarios hacer un uso adecuado de los contenedores, colocando los residuos dentro de los mismos y evitando dejar desechos alrededor. En caso de que los depósitos se encuentren llenos, solicitó comprensión, ya que el personal operativo de la dependencia está preparado para realizar el cambio incluso hasta el sábado al mediodía.

“La intención es brindar un servicio ordenado y efectivo a la comunidad. Les pedimos no dejar residuos alrededor de los contenedores, ya que eso complica la maniobra de los camiones recolectores. Si el contenedor está lleno, esperen a que se realice el cambio; estaremos dando seguimiento para garantizar el servicio durante el fin de semana y, si es necesario, podríamos extenderlo un par de días más”, expresó Solís Kanahan.

Para mayor información sobre los puntos habilitados o reportes relacionados con el servicio, los ciudadanos pueden comunicarse directamente con la Dirección de Limpia.