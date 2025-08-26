El colectivo Búsqueda X La Paz reportó el hallazgo de 66 osamentas humanas en fosas clandestinas localizadas en las inmediaciones de la carretera La Paz–San Juan de la Costa, consolidando esta zona como una de las más afectadas por la violencia y las desapariciones en Baja California Sur.

Desde septiembre de 2024, el colectivo, formado por familiares de personas desaparecidas, ha llevado a cabo rastreos ciudadanos en esta área, identificando más de 40 fosas clandestinas. Solo 12 de las 66 osamentas han sido identificadas y entregadas a sus familias, mientras que las autoridades continúan con los procesos de análisis genético para determinar la identidad de los demás restos.

“Vamos a estar buscando brecha por brecha hasta agotar cada entrada de esa carretera para poder descartar todo el lugar”, afirmó Gabriel Manríquez, coordinador del colectivo, subrayando el compromiso de las familias por encontrar a sus seres queridos.

El colectivo ha hecho un llamado urgente a las familias con personas desaparecidas, especialmente desde 2020, para que se acerquen a la Procuraduría General de Justicia del Estado y proporcionen muestras de ADN. Este proceso es crucial para agilizar las identificaciones.

Las autoridades, en colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, han resguardado las zonas de los hallazgos y trabajan en el procesamiento forense de los restos.

El tramo La Paz–San Juan de la Costa se ha convertido en lo que algunos han denominado un cementerio clandestino. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en la entidad hay 803 personas desaparecidas, con La Paz como el municipio con mayor número de reportes: 373.

El colectivo Búsqueda X La Paz, en un acto conmemorativo reciente, entregó camisetas con la leyenda “Promesa cumplida” a diez familias que lograron identificar a sus seres queridos, un gesto que simboliza su incansable lucha por la verdad y la justicia.

A pesar de los avances, las familias aseguran que no detendrán sus esfuerzos hasta dar con el paradero de todos los desaparecidos.

ElHeraldodeMéxico