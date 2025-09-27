-Equipo táctico y cientos de cartuchos fueron asegurados por fuerzas federales.

El 25 de septiembre de 2025, en la zona rural norte de Culiacán, Sinaloa, elementos del Grupo Interinstitucional localizaron y aseguraron un arsenal oculto entre matorrales, durante recorridos de reconocimiento terrestre en las inmediaciones del poblado Caminaguato. El hallazgo incluyó arma de fuego, municiones y equipo táctico, que fue puesto a disposición del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

La operación fue realizada por personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva, como parte de los esfuerzos conjuntos para inhibir el uso de armamento ilegal en la región.

Entre los objetos asegurados se encuentran:

1 arma corta

17 cargadores

662 cartuchos útiles

3 chalecos tácticos

10 placas balísticas

1 casco balístico

Este tipo de equipo es comúnmente utilizado por grupos armados para operaciones clandestinas, y su presencia en zonas rurales representa un riesgo para la seguridad de la población. La cantidad de cartuchos y dispositivos de protección sugiere que el material estaba listo para ser utilizado o distribuido.

Las autoridades reiteraron su compromiso de salvaguardar la integridad de la sociedad sinaloense, mediante operativos que permitan detectar y neutralizar puntos de riesgo. La coordinación entre instancias federales y estatales ha sido clave para avanzar en la localización de objetos ilícitos y prevenir su uso en hechos violentos.

ElImparcial