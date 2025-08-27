Un equipo internacional de investigadores descubrió un cuasicristal inédito formado durante la primera prueba nuclear de la historia, realizada el 16 de julio de 1945 en Nuevo México.

El hallazgo, publicado en la revista PNAS, abre nuevas perspectivas sobre los efectos físicos de las explosiones atómicas y plantea el uso de estos materiales como marcadores permanentes de pruebas nucleares.

El cuasicristal fue identificado en una muestra de trinitita roja, un vidrio resultante de la fusión del suelo arenoso con restos metálicos de la torre y cables de cobre sometidos al calor extremo de la detonación.

A diferencia de los cristales comunes, su estructura atómica no sigue una repetición periódica y presenta una simetría pentagonal poco habitual en la materia conocida. Según Terry C. Wallace, geofísico y director emérito del Laboratorio Nacional de Los Álamos, “los cuasicristales que se generan en una explosión nuclear pueden ofrecernos nuevos tipos de información y existirán para siempre”.

Los investigadores detallaron que el material posee una simetría icosaédrica, similar a un poliedro de 20 caras, y una composición química de Si61Cu30Ca7Fe2.

Se trata del cuasicristal más antiguo creado por el ser humano con un origen claramente identificable por su localización y nivel de radiactividad.

Este tipo de estructuras solo se forman bajo condiciones extremas, comparables a las de impactos de meteoritos, como el que dio origen a los cuasicristales detectados en el meteorito de Khatyrka, con cientos de millones de años de antigüedad.

Aunque aún no existe una explicación definitiva sobre por qué se formó este cuasicristal en particular, los científicos confían en que futuros avances permitan comprender mejor la termodinámica detrás de su creación.

Además de ampliar el conocimiento sobre los efectos físicos de las armas nucleares, este descubrimiento podría tener aplicaciones prácticas: usar estos materiales como huellas inalterables para rastrear detonaciones no autorizadas incluso décadas después de ocurridas.

