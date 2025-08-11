Tras manifestarse la tarde del domingo decenas de personas, familiares de los cuerpos localizados en las instalaciones del Crematorio Plenitud, en la colonia Polo Gamboa, se manifestaran frente las instalaciones, fueron localizados restos óseos frente al crematorio, mismos que se encontraban entre basura y montones de escombro.

Durante las exigencias de justicia, los manifestantes colocaron 386 corazones rojos en la entrada y bardas del lugar, en los cuales colocaron los nombres o fechas de los fallecimientos de las posibles victimas de los malos manejos de los encargados del crematorio .

Al estar manifestándose, varias personas se percataron de la presencia de varios huesos que se encontraban entre basura escombro y estiércol que, vecinos del sector arrojaron a pocos metros de la entrada principal del crematorio.

De inmediato se dio aviso a las autoridades y a los pocos minutos arribaron elementos de Seguridad Publica que, al corroborar el reporte, acordonaron la zona y dieron aviso a las autoridades investigadoras de la fiscalía, zona norte, quienes acudieron al lugar para realizar el levantamientos de los restos óseos y ser trasladados al Servicios Medico forense para sus estudios correspondientes.

Por su parte, los manifestantes permanecieron en el lugar en espera de mayores informes sobre los nuevos hallazgos, indicando además, que las manifestaciones continuarán ya que hasta la fecha, han sido muy pocos los resultados que se han obtenido sobre este caso.