Un análisis realizado a 6 mil 192 recipientes ubicados al interior de las viviendas en 74 comunidades del estado de Oaxaca encontró larvas de mosquitos, en las que el 47 por ciento resultaron positivos al zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Los estudios entomológicos fueron realizados por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en entre las semanas epidemiológicas 30 y 33, en comunidades de 53 municipios de la entidad.

En cuanto al panorama epidemiológico, a la semana número 34 se registraron ocho casos nuevos de dengue, alcanzando un acumulado de 93 en todo el estado. Los municipios afectados en los últimos siete días son San Juan Bautista Tuxtepec con cuatro, Oaxaca de Juárez, uno; San Pedro Mixtepec, uno; San Lucas Ojitlán, uno; y San José Tenango, uno.

De los casos confirmados, 26 corresponden a Dengue No Grave (DNG), 54 a Dengue con Signos de Alarma (DSA), 13 a Dengue Grave (DG), y dos muertes a causa de esta enfermedad.

Por jurisdicción sanitaria, Tuxtepec concentra 54 casos, seguido de la Costa con 15, Valles Centrales 13, Istmo seis, Mixteca cuatro y Sierra uno. Del total de pacientes, 50 son hombres y 43 mujeres.

Ante el hallazgo de las larvas del mosquito transmisor del dengue en 74 comunidades de 53 municipios de Oaxaca, los SSO pidieron a la población a reforzar las acciones preventivas bajo la estrategia de lava, tapa, voltea y tira, con el objetivo de mantener patios, viviendas y jardines libres de criaderos que representen un riesgo para la salud pública.

Y recordó que en caso de contagio, los síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o detrás de los ojos, y malestar general, y recomendó no automedicarse y acudir de inmediato a la unidad médica más cercana.

ElUniversal