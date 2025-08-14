—La presi más activa que café en lunes por la mañana

Ahora resulta que Chihuahua anda en boca de todos, pero no precisamente por sus paisajes, sino por el alarmante aumento de muertes violentas, con Ciudad Juárez aventándose la peor parte. ¿Y qué cree? Que mientras en otras regiones las autoridades federales se lucen en conferencias de prensa, aquí ni para la foto se paran.

En la mañanera de los martes de seguridad, hasta salpicaron a Chihuahua por ser el segundo estado con más muertes violentas. Y aunque desfilaron los altos mandos de la Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional y hasta el mismísimo García Harfuch, brillan por su ausencia en las tierras juarenses.

¿Será que no hay nada que presumir o de plano les da frío venir?

Y por si fuera poco no soltaron prenda sobre los escabrosos casos delicados, como lo ocurrido en crematorio Plenitud y en las funerarias como la de El Carmen, donde las víctimas no han sido incineradas. ¡Ni pío dijeron! Puro silencio, aunque las familias siguen esperando respuestas.

Menos trataron el tema de la infiltración del narco en la policía municipal de juaritos.

Los números no mienten 1,069 muertes violentas, lo que representa el 7.9% del total nacional. Pero no vaya usted a preguntar quién va a responder por eso, porque parece que aquí aplican el “ojos que no ven, corazón que no siente”.

**********

Dicen los que saben que la presidenta con “A” mayúscula, Claudia Sheinbaum, anda más activa que café en lunes por la mañana. Resulta que está por reunirse con las cabezas de Guatemala y Belice, y no crean que nomás para echar cafecito, sino para entrarle al tema duro: seguridad, infraestructura fronteriza, trenes que conecten y, claro, el dinerito para el desarrollo.

No es cualquier vuelta. Seguramente el tour incluye parada en Flores, Guatemala —donde probablemente no faltará la sesión de selfies— y luego algunas zonas arqueológicas para no perder el toque maya. Ahí, entre tortillas y frijolitos, se espera que firmen una declaración conjunta que, aunque suena muy rimbombante, de esos acuerdos luego sale puro papel mojado… o eso dicen los malosos.

Más de uno se pregunta por qué tanto énfasis en el sur, cuando la bronca con la migración y la lana también viene del norte. Pero ojo, esta jugada tiene colmillo: México busca amarrar alianzas que le den peso propio en la región, pa’ que cuando venga la hora de negociar con los gringos y los canadienses, no lo agarren con los dedos en la puerta.

***********

Vaya que Andy López no pierde el tiempo. Mientras algunos apenas están pensando en qué hacer después de la escuela, el junior de la 4T ya anda estrenando empresa: Realesco, S.A., dedicada a vinos naturales y con el permiso de abrir restaurantes y bares en Guadalajara.

Andy ya lleva tres negocios en su historial: una productora de chocolate (dicen que le mete sabor y corazón), una distribuidora de vinos y licores (porque para brindar, siempre hay pretexto), y ahora esta nueva aventura donde, por cierto, no estará al frente, sino más bien como socio en las sombras, respaldado por los dueños de PalReal y algunos colegas de sus anteriores empresas.

¿Será que el espíritu emprendedor viene de familia… o más bien de las oportunidades que se abren cuando los apellidos pesan? Porque cualquiera diría que estos jóvenes tienen más suerte que talento, aunque sus defensores juran que todo es fruto del trabajo duro y la visión empresarial. Y ahí es donde el refrán pega fuerte: “Hijo de tigre, pintito”.