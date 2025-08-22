—El descarado de Corral, pide escoltas de la GN

—¡Sopas! Tira la toalla Vidulfo Rosales

—Aparece fresco como lechuga junior vacacionista

¿La neta, apoco no da gusto cuando la polis se ponen las pilas, y sobre todo cuando utilizan la tecnología como herramienta para combatir el delito?

Pues eso pasó ayer allá por el norponiente de juaritos, donde la policía municipal se lució con un operativo de persecución para recuperar un vehículo, cuyo propietario, había sufrido un carjacking, y para detener al presunto ladrón utilizaron la tecnología, en una acción digna de una película de acción.

Desde el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, se filtró a los medios un video donde se aprecia la secuencia de la persecución que fue transmitida y grabada por un dron.

Imagínese un Nissan Versa azul modelo 2015, robado con violencia, y en menos de una hora el chofer ya tenía las llaves de vuelta en la mano. Todo gracias a drones que no solo espían, sino que rastrean y recuperan lo robado.

¡Así sí se justifica la inversión, con resultados de 10! ¿O no?

Todo esto ocurrió mientras el capitán Centinela, Gil Loya, se reunía con sus muchachos en Pueblito Mexicano para masticar y masticar la estrategia de seguridad.

Los ciudadanos quieren ver a los polis en acción, no solo deteniendo borrachos y vehículos sospechosos, y acciones como estas recuperando lo perdido y devolviendo la confianza. Ojalá no sea solo un garbanzo de a libra.

********

Dicen por ahí que el miedo no anda en burro, pero en este caso parece que llega en camioneta oficial y con la Guardia Nacional al volante, y llegaron a la vida del impresentable exgobernador Javier Corral Jurado.

Resulta que ahora el senador morenista, anda empoderado… pues su residencia en el exclusivo fraccionamiento Campanario allá en chihuahuitas tierras estrena vigilancia federal las 24 horas.

No conforme con el fuero que le otorga el escaño, Corral pidió—sin pudor ni recato— escolta de la mismísima Guardia Nacional. Así, mientras la inseguridad campea por las calles y las y los chihuahuenses se encomiendan al santo de su devoción, el exgobernador vive rodeado de protección de lujo.

La escena también es digna de película: patrullas relucientes estacionadas en la acera, elementos armados que saludan hasta a los perros del vecindario y vecinos preguntándose cuándo la Guardia Nacional cuidará también sus casas. Porque, fuera de bromas, la ciudadanía sigue esperando una respuesta tan expedita a las denuncias por robos y asaltos como la que recibió el senador del oficialismo.

**********

¡Sopas! El lic Vidulfo Rosales ya les tiró la toalla a los familiares de las víctimas de los 43 de Ayotzinapa. Se vendió con el nuevo poder judicial. Aunque para ser cierto, siempre estuvo vendido. Sacó el cobre y se trata de gente sin escrúpulos, pero, el pueblo bueno y sabio se cree todo.

Que el abogado haya decidido dejar la trinchera y sumarse al equipo de Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es poca cosa y enciende más focos rojos que la marcha de un semáforo de las avenidas de la CDMX.

Dicen los enterados que Rosales se despide del Centro Tlachinollan, donde fue piedra angular por casi 24 años, pero ojo, no se va de la lucha por los derechos humanos, sino que ahora la hará “desde otras trincheras”. ¿Será?

La Suprema Corte anda en plena reconfiguración y cualquier fichaje genera suspicacias. El equipo de Aguilar apunta a fortalecer su imagen justo cuando la confianza en las instituciones anda más flaca que presupuesto de cultura.

Si la llegada de Rosales sirve para poner candados a la impunidad y abrir puertas a la verdad, bienvenido sea. Pero si es solo para decorar el curriculum institucional, mejor que se cuide hasta de los aplausos.

***********

Frasco como una lechuga apareció en escena morenista el Andy López Beltrán, después de sus vacaciones por tierras niponas, ahora se dejó ver como secretario de Organización, en la sesión virtual del Consejo Nacional de Morena.

Bien peinado se dejó ver el junior y ahí se dirigió a sus correligionarios de partido.

Por cierto, en esa sesión se decidió que las 32 dirigencias estatales de Morena seguirán hasta el 1 de octubre de 2027, para irse preparando hacia las elecciones de ese año.

La presidenta nacional, Luisa María Alcalde, pidió echarle ganas al trabajo en el partido para superar los 10 millones de afiliados en 2025 y armar más de 71 mil comités seccionales. En esas andan los morenos. No cabe duda de que López Beltrán le meterá los kilos al trabajo partidista para luego tomarse otras vacaciones en el extranjero.