En un movimiento inesperado que atrajo la atención de la comunidad internacional, el líder norcoreano Kim Jong Un apareció en Beijing acompañado de su hija adolescente, identificada por los servicios de inteligencia surcoreanos como Kim Ju Ae. Su presencia en el escenario internacional alimenta las especulaciones sobre un eventual relevo dinástico en uno de los países más herméticos y militarizados del mundo.

El viaje se realizó a bordo del tren blindado que trasladó a la comitiva desde Pyongyang hasta la capital china. Allí, padre e hija participaron en el desfile militar conmemorativo de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, un evento que reunió a las élites políticas y militares de China. La aparición pública de Ju Ae marca un hito sin precedentes, pues nunca antes un hijo de Kim Jong Un había sido visto fuera de Corea del Norte.

Michael Madden, analista del Centro Stimson en Estados Unidos, consideró que Ju Ae es actualmente “la favorita” para convertirse en la próxima líder suprema del país. Según explicó, la joven está adquiriendo experiencia en protocolo y diplomacia, factores clave para integrarse a la élite norcoreana y prepararse para una eventual sucesión en el poder.

Los expertos subrayan que Kim Jong Un nunca acompañó a su propio padre en viajes internacionales, a diferencia de su hija, quien ahora da un paso inédito en la familia gobernante. La comparación con su abuelo, Kim Il Sung, resulta inevitable, ya que éste sí llevó a su hijo Kim Jong Il en viajes al extranjero en los años cincuenta.

A pesar del hermetismo, los apariciones públicas de Ju Ae han aumentado en los últimos años. Su primera exhibición al mundo ocurrió en 2022, cuando acompañó a su padre al lanzamiento de un misil balístico intercontinental. Desde entonces, ha estado presente en actos políticos, militares y diplomáticos, incluido un evento en la Embajada de Rusia.

Aunque aún es prematuro afirmar que será la heredera del poder, los analistas destacan que el nivel de exposición mediática que está recibiendo es mucho mayor al de otros familiares del líder norcoreano. La forma en que los medios oficiales cubran su visita a Beijing podría ser clave para entender si se trata del inicio de una campaña de sucesión o simplemente de un entrenamiento para integrarla en la élite gobernante.