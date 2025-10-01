Villa Carmela, Argentina.– Un joven de 22 años sorprendió a su familia cuando apareció en medio de su propio funeral para gritar que estaba vivo. El hecho ocurrió luego de que la morgue entregara por error un cuerpo equivocado, lo que desencadenó escenas de confusión, miedo y alivio entre los asistentes.

El caso comenzó cuando un hombre falleció tras lanzarse a las ruedas de un camión. La madre del joven, creyendo reconocerlo, autorizó la entrega del cuerpo, que fue preparado para el sepelio. Coincidentemente, el verdadero muchacho estaba de viaje y había estado ausente por tres días.

El 18 de septiembre, cuando llegó a su casa, encontró que su familia velaba un cadáver que no le pertenecía. Con incredulidad, irrumpió en la ceremonia y exclamó: “¡Estoy vivo!”.

La confusión generó que las autoridades abrieran una investigación sobre el error en la morgue y la identificación del cuerpo. El caso reveló las vulnerabilidades de los procedimientos forenses en la región.

“Fue un milagro y una pesadilla”, relató una tía del joven, quien agregó que la experiencia refleja la incertidumbre que viven muchas familias con hijos que desaparecen por días debido a adicciones o problemas personales.