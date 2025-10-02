Inicio » Hombre se esfuma en Tucumán: cámaras captan desaparición inexplicable
Hombre se esfuma en Tucumán: cámaras captan desaparición inexplicable

Un hecho insólito ocurrido en Tucumán, Argentina, mantiene en vilo a vecinos y autoridades. Cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo de Banda del Río Salí registraron la desaparición repentina de un hombre que, de un momento a otro, se esfumó sin dejar rastro en plena calle.

El episodio ocurrió el viernes 22 de agosto, alrededor de las 4:30 de la madrugada, en la intersección de América y Belgrano. Los operadores municipales seguían en directo a un transeúnte cuando, al cruzar una esquina, este simplemente desapareció de las imágenes.

Los trabajadores quedaron desconcertados y, de inmediato, revisaron el material. Sin embargo, comprobaron que no había cortes ni alteraciones en la grabación. La desaparición quedó registrada como un fenómeno inexplicable.

Las primeras hipótesis apuntaron a una falla técnica en las cámaras o a un efecto de luz en el lente. Aun así, las autoridades locales aseguraron que las imágenes no fueron modificadas y que la situación no tiene una explicación clara.

En redes sociales, el misterio no tardó en viralizarse. Mientras algunos usuarios bromeaban diciendo que se trataba del primer registro de un “hombre espectro”, otros sugirieron que pudo haberse ocultado en una puerta lateral de un edificio cercano.

Aunque no hay respuestas definitivas, el caso ya se convirtió en una de las historias paranormales más comentadas de Tucumán, avivando teorías que oscilan entre lo sobrenatural y lo tecnológico.

